A12 Zoetermeer dagen dicht voor ontmantelen deel brug

Dinsdagavond omstreeks 22.00 uur is begonnen met het ontmantelen van een deel van de Nelson Mandelabrug die over de snelweg A12 bij Zoetermeer loopt. De snelweg is in beide richtingen dicht en blijft dat naar verwachting tot en met zaterdagochtend 31 december 08.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging door omleidingen.

Begin december sloot Zoetermeer abrupt de brug vanwege mogelijk instortingsgevaar, zo bleek na twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om onder meer op treinstation Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door. Er komt een tijdelijk brugdeel.

Volgens Rijkswaterstaat geeft de sluiting forse hinder: “Weggebruikers moeten een omleiding volgen en rekening houden met 30 tot 45 minuten extra reistijd. Bij drukte kan de extra reistijd oplopen tot 1,5 uur”, zo meldt de dienst. Het verkeer in beide richtingen wordt omgeleid via Leiden of Rotterdam.

Naar verwachting kan op 15 januari de brug weer gebruikt worden. De werkzaamheden zijn via een livestream te volgen op de website van de gemeente.