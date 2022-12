Inspectie: 20 procent van geteste consumentenvuurwerk is onveilig

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 20 procent van het consumentenvuurwerk dat door de inspectie is getest afgekeurd. Nog eens ruim 13 procent van het vuurwerk is van onvoldoende kwaliteit om afgestoken te worden. Importeurs moeten deze afgekeurde producten van de markt halen en op eigen kosten vernietigen. Of ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen om het vuurwerk aan te passen, zegt de inspectie dinsdag. De ILT houdt zo’n test jaarlijks.

De inspectie testte vuurwerk in de F2-categorie, geschikt voor de verkoop aan consumenten. Dit jaar zijn onder andere batterijen van enkelschotsbuizen, compounds (samengesteld vuurwerk) en combinaties van vuurwerk onderzocht op bijvoorbeeld etikettering en hoe goed ze functioneren. Bij een deel van het afgekeurde vuurwerk ontbrandde de lont te langzaam. Dat is volgens de inspectie gevaarlijk omdat mensen vaak het vuurwerk controleren als het lang duurt voordat het afgaat. Een lont moet binnen de 3 en de 8 seconden opbranden. Ook bleek uit de test dat delen van het afgestoken vuurwerk nog in brand stonden. Dat is gevaarlijk omdat de brandende delen op iemand terecht kunnen komen.

De ILT bestempelde ruim 13 procent van het geteste vuurwerk als onvoldoende van kwaliteit, omdat er na het afsteken vuurwerk bleef smeulen of omdat de Nederlandse importeur niet op de verpakking vermeld stond. Dit heeft niet geleid tot afkeuring maar de inspectie verplicht de importeurs wel om de producten aan te passen als ze ze nog willen verkopen.

In totaal zijn er zo’n 193 verschillende soorten vuurwerk onderzocht.