OM: recordhoeveelheid verboden vuurwerk in beslag genomen

Opsporingsdiensten hebben dit jaar een recordhoeveelheid van zo’n 671.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is ruim drie keer zo veel als in 2021, toen de politie nog een kleine 206.000 kilo aan verboden knallers innam. Dat valt op te maken uit een overzicht van het Openbaar Ministerie (OM) dat wekelijks wordt bijgewerkt.

In het overzicht, dat het OM de vuurwerkbarometer noemt, zijn vangsten opgenomen van vuurwerk dat in Nederland hoe dan ook verboden is. De meest recente stand loopt tot en met afgelopen week, van 19 tot en met 25 december.

Vooral twee grote vangsten in Duitsland dragen bij aan het het recordcijfer. Vorige week dinsdag werd over de grens bij Enschede zo’n 250.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het zware vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt. Begin november namen opsporingsdiensten ook al zo’n 328.000 kilo aan zwaar vuurwerk in beslag in Duitsland, dat in Nederland verkocht had moeten worden.

De laatste jaren wordt steeds meer verboden vuurwerk afgepakt. In 2018 werd iets meer dan 56.000 kilo ingenomen, in 2019 ruim 61.000 kilo en in 2020 123.000 kilo.