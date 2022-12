Politiebond schat in dat veel meer illegaal vuurwerk is gekocht

Dit jaar is veel meer zwaarder, illegaal vuurwerk gekocht dan andere jaren. Dat schat de Nederlandse Politiebond, de grootste vakbond van politiepersoneel in. “We hopen dat het een volksfeest wordt, maar het kan zomaar omdraaien in een veldslag”, spreekt voorzitter Jan Struijs zijn zorgen uit over de komende jaarwisseling. De bond, die ongeveer 28.000 agenten vertegenwoordigt, maakt zich “ernstige zorgen” over aankomend weekend.

Voor het eerst sinds twee jaar mag oud en nieuw weer uitbundiger gevierd worden. In sommige gemeenten mag weliswaar geen vuurwerk worden afgestoken, maar “het beleid is heel wisselend”, zegt Struijs. “Dat zorgt voor een waterbedeffect. We houden ons hart vast. Elke keer zien we weer dat de jaarwisseling ook een uitlaatklep kan zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren, of mensen keren zich tegen de politie.”

De Nationale Politie meldde al dat als het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling leidt tot “veel letsel, ellende en schade”, dat de politie dan zal blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. “Daar zullen we ons bij de politiek hard voor maken”, aldus Peije de Meij, co√∂rdinator jaarwisseling bij de politie. De Meij ziet deze oud en nieuw dan ook als “de ultieme test”.

Maarten Brink, de voorzitter van de politievakbond ACP zegt de zorgen te delen van de politie over “illegale explosieven die afgestoken worden. In de volksmond ook wel #vuurwerk genoemd”, twittert hij.

De afgelopen twee jaar gold vanwege het coronavirus een algeheel vuurwerkverbod. Dit leidde tot minder aanhoudingen en incidenten in vergelijking met voorgaande jaren. In de aanloop naar de jaarwisseling heeft de politie extra aandacht voor zwaar illegaal vuurwerk. Zo werd er dit jaar ruim 600.000 kilo bestemd voor de Nederlandse markt in beslag genomen.

Volgens Struijs is er het afgelopen jaar “heel veel van politiemensen gevraagd” en was de hersteltijd “veel te kort”. “Het afgelopen jaar is onrustig geweest, met de laatste twee maanden veel zwaar vuurwerk. Dit jaar is er sprake van een hele zware lange eindsprint.” Struijs zegt nog geen signalen te hebben ontvangen dat agenten diensten weigeren met oud en nieuw vanwege angst voor de jaarwisseling. “Wel maken partners en kinderen van agenten zich zorgen. Dat is een doorlopende zorg.”

Dit jaar heeft de politie “maximaal opgetopt” qua bezetting. Aantallen noemt de bond niet, “anders weten mensen waar ze wel en niet moeten wezen”. “Het laatste dat moet gebeuren is oud en nieuw onderschatten”, vindt hij. “Dat gebeurt ook niet.”