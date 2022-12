Slimste Mens trapt af met 1,9 miljoen kijkers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens is maandagavond bekeken door ruim 1,9 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van tweede kerstdag.

De cijfers van de aftrap zijn vrijwel gelijk aan die van eerdere winterseizoenen van het spelprogramma. Philip Freriks en Maarten van Rossem presenteren de quiz voor het 21e seizoen. Het spel wordt voor het eerst op NPO1 uitgezonden en er is een nieuw decor.

De quiz zal niet meer vijf, maar slechts vier dagen per week te zien zijn. Parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer waren de kandidaten in de eerste aflevering.