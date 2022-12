Verdachte fataal ongeval Oss nog vast, andere verdachte vrij

Een 18-jarige man uit Megen die in de nacht van zondag op maandag betrokken was bij een fataal verkeersongeval in Oss zit nog vast. Hij wordt ervan verdacht achter het stuur te hebben gezeten. Een andere 18-jarige man uit Berghem is vrijgelaten. Hij blijft vooralsnog wel verdachte, aldus een politiewoordvoerder.

Bij het ongeluk, rond 02.00 uur op de Megensebaan in Oss, kwam een 14-jarige jongen uit Oss om het leven. Twee andere kinderen (8 en 12) raakten zwaargewond.

De drie kinderen zaten met hun ouders in een auto die in botsing kwam met een andere auto. Daarin zaten de twee verdachten. Zij moesten met lichte verwondingen naar een ziekenhuis en zijn daar aangehouden.

De politie vermoedt dat de twee alcohol hadden gedronken. Inmiddels is er een bloedproef afgenomen om te onderzoeken hoe hoe hoog het promillage in hun bloed was. De uitslag daarvan is nog niet bekend.