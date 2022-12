Classificatie film Pietje Bell na klachten aangepast naar 9 jaar

De leeftijdsclassificatie van de familiefilm Pietje Bell is na klachten aangepast naar ‘9 jaar en ouder’. Eerder werd de classificatie van ‘alle leeftijden’ aangescherpt naar ’12 jaar en ouder’, maar daar kwam veel kritiek op. De NICAM, de organisatie die de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, laat woensdag weten dat de film nu is ingeschaald in de klasse ‘9 jaar en ouder’.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is de organisatie achter Kijkwijzer. Het is een organisatie van de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid.