Dit jaar 15 procent meer duurzame energie opgewekt

Nederland heeft dit jaar haast een zesde meer duurzame energie opgewekt dan in 2021. Daarmee is ongeveer 1,6 miljard kubieke meter gas uitgespaard, stelt Energieopwek. Die organisatie houdt de productie van groene energie bij. Er was vooral meer zonne-energie, maar ook de hoeveelheid windenergie nam toe. De extra opwek is gelijk aan het totale verbruik van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen.

Het aantal zonnepanelen was dit jaar een kwart hoger dan vorig jaar. Inmiddels hebben 2 miljoen huizen zonnepanelen tegen 1,5 miljoen vorig jaar. Een derde van de koopwoningen en een zesde van de sociale huurwoningen heeft inmiddels zonnepanelen op het dak. Daarbij kwam dat er meer zonuren waren waardoor er 40 procent meer stroom werd opgewekt met die zonnepanelen.

Windenergie groeide met 17 procent. Er waren meer windmolens, maar ook iets meer wind dan in 2021. Inmiddels is 41 procent van alle energie die in Nederland wordt gebruikt duurzaam opgewekt. Dat was een jaar eerder nog een derde van alle stroom.

Energieopwek kijkt niet alleen naar stroom, maar ook naar alle energieverbuik waaronder warmte en transport. Elektriciteit is nu nog goed voor 20 procent van het energieverbruik in Nederland, maar dat zal toenemen doordat de industrie, het vervoer, koken en verwarmen in toenemende mate elektrisch gebeuren.