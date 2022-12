Drie gewonden door grote brand in Naarden

In het Noord-Hollandse Naarden heeft dinsdagavond een grote brand gewoed in een aanleunwoningcomplex aan de Diaconessenlaan. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Een kat is ter observatie meegenomen door de dierenambulance.

De brandweer meldde rond 22.30 uur dat er twee woningen in brand stonden. Er werd extra personeel ingezet om bovenliggende aanleunappartementen te ontruimen. De bewoners werden tijdelijk opgevangen door hulpdiensten, ook burgemeester Han ter Heegde van gemeente Gooise Meren was aanwezig om bewoners een hart onder de riem te steken.

De brand was rond 23.00 uur onder controle. Vier woningen bleken na inspectie van de brandweer momenteel niet bewoonbaar te zijn. De bewoners van die appartementen zijn tijdelijk ondergebracht in het verzorgingshuis dat bij het aanleunwoningcomplex hoort. De brandweer doet woensdag onderzoek naar de oorzaak van de brand.