Een derde visserijbedrijven wil zich laten uitkopen

Het animo voor de saneringsregeling visserij is groot, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 82 van de 284 kotterschepen willen zich door de overheid laten uitkopen. Een aantal aanvragen is al eerder afgewezen.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die geen toekomst meer in de visserij zien. Een groot deel van de Nederlandse visserijsector ondervindt nadelige gevolgen door de Brexit. Bedrijven die zich voor de regeling hebben aangemeld, kunnen zich nog terugtrekken, meldt het ministerie.

Voor de zomer van 2023 maakt minister Piet Adema bekend hoeveel ondernemingen van de regeling gebruik kunnen maken. Daarvoor is 155 miljoen euro beschikbaar.

“We begrijpen dat de situatie ingrijpend is voor de sector, en met name voor visserijfamilies. Daarom ondersteunt het ministerie van LNV de transitie naar een kleinere en duurzamere vloot”, zegt het ministerie. De komende maanden gaat minister Adema met de sector in gesprek over de invulling van de regelingen die deze transitie mogelijk moeten maken.