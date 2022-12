Energiedip? Tips voor goede nachtrust tijdens de feestdagen

Je slaap- en leefritme wordt aardig in de war geschopt in de decembermaand. Al dat geregel rond het einde van het jaar op je werk en de voorbereiding op de feestdagen bezorgt veel mensen slapeloze nachten. Volgens onderzoek van Beterbed naar de oorzaken van slechter slapen tijdens de feestdagen ligt bijna de helft van de Nederlanders wel eens wakker rond deze tijd van het jaar. Volgens Dr. Merijn van de Laar, psycholoog en slaapwetenschapper, heeft dit met de oertijd te maken.

Stress tijdens de feestdagen

Door stress komen je lichaam en brein namelijk in een overlevingsstand terecht. Door extra alert te zijn tijdens de slaap, kon de oermens beter reageren op dreigingen zoals roofdieren. En juist tijdens deze donkere dagen kan een tekort aan daglicht je biologische klok en daarmee ook je slaapritme verstoren.

Nu hebben wij in de tegenwoordige tijd weinig last van roofdieren die op de loer liggen, maar heeft de stress rond de feestdagen over het menu, de cadeautjes en familieperikelen hetzelfde effect op je lichaam een achtervolging van een beer: je lichaam komt in een overlevingsstand terecht.

Wil jij het meeste uit de feestdagen halen en niet het nieuwe jaar bekaf beginnen? Met de onderstaande slaaptips geniet je optimaal van the most wonderful time of the year. Want een goede nachtrust is goud waard, zeker in de drukke decembermaand. Maar juist tijdens deze donkere dagen kan een tekort aan daglicht je biologische klok en daarmee ook je slaapritme verstoren. Deze slaaptips helpen je uitgerust de winter door te komen.

1. Maak een decemberplanning

Sommige gerechten van het kerstdiner kunnen prima van tevoren bereid worden. Dat scheelt een hoop nachtelijk gepieker en last minute kookstress. Hetzelfde geldt voor kerstcadeaus kopen. Maak een planning voor alles wat je te doen staat, en je bespaart jezelf bergen decemberstress.

2. Slaap onder een dik dekbed in een donkere slaapkamer

Donkere dagen en stille nachten vragen om een lekker dik winterdekbed met een fijne flanel dekbedovertrek waarin je je kan nestelen. Wat ook helpt om is een warme douche voor het slapen gaan en een slaapkamer waar geen daglicht binnendringt. En hoewel je op koude dagen misschien het liefst alle ramen dicht houdt, is het ook in de winter belangrijk om te blijven luchten en ventileren. Nestel je in een lekker warm winterdekbed, draag speciale slaapsokken of gebruik een kruik om je lichaam te verwarmen.

3. Een ontspannen slaapritueel

Hou zoveel mogelijk de regelmaat in je slaapritme en probeer toch elke dag rond hetzelfde tijdstip te gaan slapen. Neem de tijd om te ontspannen voordat je onder de wol kruipt. Luister bijvoorbeeld naar rustgevende muziek of lees een goed boek. Vermijd het blauwe licht van telefoon of laptop, want dat verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine.

4. Drink water bij je glaasje wijn

Dat alcohol niet de beste match is met nachtrust is niet nieuw voor de meesten. Om het over die kater ’s morgens maar niet te hebben. De schade is makkelijk te beperken door tussen de wijntjes door wat glazen water achterover te slaan.

5. Begin wat vroeger met het kerstdiner

Als je rond vijf uur aan tafel gaan in plaats van tegen achten, is de hoeveelheid aan vet en zwaar eten verteerd tegen de tijd dat je naar bed gaat. Dat slaapt een stuk lekkerder dan met die bomvolle maag.

6. Snuif de buitenlucht op!

Hoewel de verleiding groot is om lekker binnen te blijven, is het juist van belang om zo veel mogelijk naar buiten te gaan. Daglicht en beweging zijn namelijk essentieel voor een goede nachtrust. Het beste maak je meteen na zonsopgang een ommetje in de buitenlucht, zodat je je lichaam activeert. Hierdoor val je ‘s avonds beter in slaap en word je ‘s ochtends energieker wakker. Een wandeling in de ochtend is ook geen slecht plan. Even de alcohol eruit en verse lucht erin.

Met deze tips zul je zien dat je stukken fitter aan de feestdagen begint en ze ook beter volhoudt!