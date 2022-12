Nederland scherpt reisregels van en naar China niet aan

De ministeries van Volksgezondheid (VWS) en van Buitenlandse Zaken zien nog geen aanleiding om maatregelen te nemen tegen de forse toename van het aantal coronabesmettingen in China. Nederland gaat bijvoorbeeld geen inreisbeperkingen aan Chinezen opleggen, door hen bij aankomst mogelijk te verplichten tot een coronatest, waartoe Italiƫ wel heeft besloten.

“We houden het goed in de gaten. Als we een signaal krijgen van het RIVM dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we er klaar voor”, zegt een woordvoerder van VWS. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is aangesloten bij het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), waar alle informatie over infectieziekten uit de EU-lidstaten wordt verzameld. “Die signalen zijn er nu niet.”

Voor Nederlanders die naar China reizen, geldt vooralsnog geen aangepast reisadvies vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zodra daar aanleiding toe is, gebeurt dat wel, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat zou kunnen gebeuren als er een gevaarlijke nieuwe variant wordt vastgesteld. “Maar dat moet op Europees niveau worden vastgesteld”, laat de woordvoerder weten.