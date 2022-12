Politiechef: verdubbeld aantal ongevallen drugslabs is zorgelijk

Het afgelopen jaar zijn er veertien ernstige incidenten met drugslabs geweest; branden, explosies en er vielen drie doden. Dat is ruim het dubbele van een jaar eerder: in 2021 waren er zes van dit soort incidenten, een persoon kwam toen om bij zo’n gebeurtenis. Willem Woelders, bij de politie portefeuillehouder drugs, stelt die verdubbeling “zorgelijk” te vinden. “Niet alleen de veiligheid van de criminelen zelf, maar ook van omwonenden is in het geding”, zegt hij op de website van de politie.

In onder meer Haule (Friesland) kwam iemand om na een chemische ontploffing, een ander raakte zwaargewond. Ook bij drugslabs in Kiel-Windeweer (Groningen) en Zaandam (Noord-Holland) vonden agenten een dode.

Drugslabs zitten nu op veel meer plaatsen, verspreid over het land, aldus de politie. Eerst vond je ze vooral in het zuiden van het land, maar nu ook in het oosten en noorden. En in de grote steden, zoals Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. Volgens Woelders zijn de meer ervaren ketelbouwers en zogenoemde ‘koks’ die de synthetische drugs maken de afgelopen tijd opgepakt. Daar zijn onervaren mensen voor in de plaats gekomen. “Daardoor zien we nu meer incidenten, zoals branden en explosies. Met alle gevolgen voor de omgeving”, aldus Woelders.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat mensen verdachte situaties melden bij de politie. De politie roept daarom “het publiek op om verdachte signalen te blijven melden: chemische geuren, afgeplakte ramen en deuren, verdachte personen die op vreemde tijden rondrijden met busjes”.

Over het opvolgen van die tips stelt hij overigens direct: “De recherche kan niet alle tips opvolgen. De politie staat op alle vlakken fors onder druk. Maar als de veiligheid van bewoners in het geding is, moeten we handelen.”