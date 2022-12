Treinwagon ontspoord in Tienray, één slachtoffer

In Tienray (Limburg) is een treinwagon van een passagierstrein ontspoord nadat deze op een voertuig was gebotst ter hoogte van de Spoorstraat. De Veiligheidsregio Limburg-Noord laat weten dat er ten minste één slachtoffer is gevallen. Hoe diegene eraan toe is, is onbekend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt de veiligheidsregio.

Volgens de politie is de trein tegen een veegwagen aangereden. De bestuurder van de veegwagen raakte volgens een woordvoerder van de politie gewond en wordt ter plekke gereanimeerd. In de trein zaten volgens de zegsman 34 passagiers.

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Venlo en Venray, meldt Arriva.