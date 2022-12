Bakkers: Nederlanders eten net zoveel oliebollen als vorig jaar

Hoewel bijna alles duurder is geworden, kopen Nederlanders dit jaar net zoveel oliebollen als vorig jaar, zegt Arend Kisteman, voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV).

“We verkopen nu al vrij veel via webshops. Maar ook in de winkels zien we geen daling, ondanks dat het best wel regenachtig en koud is”, aldus Kisteman. Hij heeft zelf een bakkerij in de binnenstad van Zwolle en denkt ongeveer 80.000 oliebollen te verkopen voor de komende jaarwisseling.

Volgens de NBOV-voorzitter zijn oliebollen dit jaar minimaal een dubbeltje duurder geworden. Bij zijn zaak in Zwolle kost een oliebol nu 1,15 euro, in de Randstad is dat 1,30 of 1,40 euro. “Maar mensen zijn de kwaliteit gewend van een bakker of een kraam. Dan ga je nu niet ineens je oliebollen voor 40 cent bij de supermarkt halen”, stelt Kisteman.

Ook andere producten zoals appelbeignets doen het goed. “Als je tien producten verkoopt, zijn het vaak zeven oliebollen met vulling, twee zonder en een beignet. Ook daar zie ik geen verandering.”

De bakker ziet verder grotere bestellingen van veertig of vijftig oliebollen voorbij komen dit jaar. Dat komt omdat grotere gezelschappen met oud en nieuw weer bij elkaar mogen komen. Dat kon vorig jaar door de lockdown niet.