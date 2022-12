Bedrijven zetten deelscooters in nieuwjaarsnacht ‘op slot’

Wie rond de jaarwisseling de stad hoopt de doorkruisen op een gehuurde scooter, staat waarschijnlijk een teleurstelling te wachten. Bedrijven in deelscooters zetten de voertuigen tijdens de nieuwjaarsnacht ‘op slot’ om vernieling te voorkomen. Aanbieders Felyx en Check halen bovendien scooters weg uit risicogebieden.

Deelscooters van Felyx gaan aanstaande zaterdag van 21.00 uur tot zondag 8.00 uur “offline”, wat betekent dat ze niet meer via de bijbehorende app te ontgrendelen zijn. Daarnaast haalt het bedrijf deelscooters in de dagen voorafgaand aan 31 december weg uit bepaalde delen van steden. Het is ook niet meer mogelijk om de Felyx-scooters op die plekken achter te laten.

Een woordvoerder legt uit dat die beslissing er kwam na overleg met gemeenten en politie, die aangaven op welke locaties ze liever geen scooters hebben staan in de nieuwjaarsnacht. Of en hoeveel Felyx-scooters bij eerdere jaarwisselingen vernield zijn, wil het bedrijf niet zeggen.

Scooters van concurrent Check zijn op 31 december vanaf 22.00 uur onbeschikbaar, terwijl dat normaal gesproken pas om 01.00 uur het geval is en in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nooit. Check haalt scooters wegens het risico op vernieling tijdens de jaarwisseling op sommige plekken weg, maar niet overal.

Bij deelauto’s zijn de voorzorgsmaatregelen minder groot. Greenwheels meldt op sommige plaatsen auto’s te verplaatsen van hun vaste locatie naar een “tijdelijke” parkeerplaats. Maar de vloot blijft beschikbaar op oudejaarsavond. “We vinden het erg belangrijk om onze gebruikers de mogelijkheid te geven de jaarwisseling met familie, vrienden of kennissen te vieren”, legt een woordvoerder uit. SHARE NOW, dat vooral in Amsterdam deelauto’s aanbiedt, treft geen extra voorzorgsmaatregelen.

Bij het bestellen van maaltijden is het ook opletten geblazen. Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl stuurt de eigen bezorgers na 20.00 uur niet meer op pad uit veiligheidsoverwegingen. Maar het merendeel van de bij de bestelsite aangemelde restaurants werkt met eigen bezorgers, die mogelijk nog wel blijven werken. “We raden consumenten daarom aan om de site en app te raadplegen om te zien welke restaurants nog open zijn voor bezorging.”