Boerenactiegroep FDF: trekkers bepalen in maart het straatbeeld

Farmers Defence Force (FDF) gaat vanaf maart twee weken lang actievoeren om te protesteren tegen het “meedogenloze rampbeleid” van de overheid, zegt voorman Mark van den Oever.

“Je kunt een hoop spektakel verwachten tussen 1 en 15 maart. De trekkers gaan weer het straatbeeld bepalen”, aldus Van den Oever. Hoe de acties er precies uit komen te zien wil hij nog niet zeggen. “Maar de kans zit er bijvoorbeeld in dat we met héél veel mensen naar Den Haag komen. Net voor de provinciale verkiezingen gaan we onze slag slaan.”

De FDF-voorman hoopt dat burgers in brede zin gaan meedoen met zijn campagne om een “gezamenlijke vuist” te maken tegen het huidige beleid. “Voedselzekerheid is geen vaststaand feit meer. We zien inmiddels ook dat er beleid in ontwikkeling is om boeren te dwingen hun land eerst aan de overheid aan te bieden bij verkoop. Dit is onbespreekbaar”, zegt Van den Oever.

In januari bepalen de actievoerders wat ze precies gaan doen en op welke dag.