Deel gedupeerde kinderen toeslagenaffaire heeft nog geen geld

Door een technische fout hebben 2400 kinderen die door het toeslagenschandaal zijn gedupeerd, de beloofde compensatie niet voor de kerst gekregen. “Het is heel vervelend. De kinderen hadden er op gerekend”, zegt een woordvoerder van het ministerie van FinanciĆ«n in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws. De fout wordt zo snel mogelijk hersteld, maar het zal niet lukken om het geld nog dit jaar over te maken.

“We weten waar het probleem zit, zijn nu bezig met een oplossing, maar we redden het niet voor oud en nieuw”, zegt de woordvoerder.

Voor kinderen die door de toeslagenaffaire zijn gedupeerd, is de zogeheten kindregeling in het leven geroepen. Deze gedupeerde kinderen worden in ‘batches’ door het rijk financieel gecompenseerd. De eerste groep zou voor de kerstdagen het geld krijgen. Ongeveer de helft van die groep heeft het geld door de fout niet gekregen.

Bij de tweede groep kinderen (7500 kinderen) – die tussen kerst en oud en nieuw geld zouden krijgen – is het wel goed gegaan, laat de woordvoerder weten. Hij hoopt dat de compensatie voor kinderen die de komende periode de compensatie krijgen probleemloos gaat verlopen, maar durft dat niet te garanderen.