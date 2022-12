Drukte bij vuurwerkwinkels in steden met afsteekverbod

Op zeker tien plekken geldt deze jaarwisseling een afsteekverbod voor vuurwerk. Maar ondanks het verbod is de drukte bij de vuurwerkwinkels in die plaatsen er niet minder om.

Bij Knal010 in Schiedam zijn ze al de hele nacht bestellingen aan het inpakken. Sinds 08.00 uur zijn de deuren open en is het druk, vertelt Ricardo Nielsen. Hij ziet dat mensen meer uitgeven en voor de “grote mooie” stukken vuurwerk gaan. Nielsens klanten uit de plekken waar een verbod geldt kopen vooral een of twee grote stukken, ziet hij. “Waarschijnlijk om snel af te steken zodat ze snel weer naar binnen kunnen.”

Net als in Schiedam geldt ook in Apeldoorn een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Maar bij Ed Raket Vuurwerk merken ze daar weinig van. “De voorverkoop was extreem druk”, volgens Nathalie de Vries. Ook in de paar uur dat de winkel open is voor losse verkoop “hebben we het nog nooit zo druk gehad”. De Vries denkt dat mensen juist nu vuurwerk gaan kopen omdat er een verbod geldt. “Ik denk dat ze door het verbod een beetje opstandig worden.”

Bij G. de Vries in Haarlem is het net even rustig rond 10.00 uur. “Stilte voor de storm”, denkt eigenaar Ger de Vries. Toen de winkel een paar uur daarvoor openging was het gelijk druk. In zijn winkel komen vooral veel klanten uit Haarlem, waar een verbod geldt. “Het is heel bizar. Wie bedenkt zoiets en hoe ga je dat handhaven?”, vraagt De Vries zich af.

Ook in Haarlem is de vraag naar mooi siervuurwerk groot. Na een verbod van twee jaar “geven de mensen makkelijk geld uit”, concludeert hij. Voor de komende twee dagen verwacht De Vries dan ook nog een “beetje boel drukte” in zijn winkel.

In steden waar geen verbod geldt lijkt de drukte er niet minder om. Bij Bofi Vuurwerk in Zaandam stonden de eerste klanten om 04.00 uur al voor de deur. “Toen om 06.00 uur de deuren opengingen stond er al een rij van twintig man”, vertelt eigenaar Reinier Kuijk.

Bij de Rijswijkse Vuurwerkhal van Frits Boks meldden de eerste klanten zich om 06.40 uur. De regen zorgt inmiddels af en toe voor een dipje, maar bij de winkels van Boks in Rijswijk en Zoetermeer blijft het “lekker doorlopen”. Vooral de compounds, meerdere cakes aan elkaar verbonden door een lont, zijn dit jaar populair, signaleert Boks. “Je steekt ze in een keer aan en dan heb je een vuurwerkshow.”