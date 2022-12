Hoe kun je besparen op het onderhoud van je auto?

Door de hoge benzineprijzen van de laatste maanden wordt het steeds duidelijker hoe duur autorijden eigenlijk is. Maar het zijn overigens niet alleen de brandstofkosten die aantikken. Ook de onderhoudskosten van je auto kunnen flink uit de klauwen lopen.

Besparen op auto onderhoudskosten

Het uurtarief van een universele garage bedraagt al gauw 70 euro en bij een dealer van een exclusief merk kan het bedrag verder oplopen. Nu is het wel zo dat een betrouwbare auto zoals een BMW 1 serie minder onderhoud nodig heeft omdat dit een betrouwbaar en kwalitatief automerk is. Maar volgens cijfers van de BOVAG wordt het onderhoud van 12 procent van het Nederlandse wagenpark inmiddels verricht door particulieren zelf en niet door een garagebedrijf. Bij auto’s ouder dan tien jaar is dat zelfs 61 procent.

Zelf sleutelen

Als autobezitter wil je je auto natuurlijk graag goed en zorgvuldig onderhouden. Het liefst met zo min mogelijk onverwachte onderhoudskosten. Je kunt je auto dan natuurlijk regelmatig naar de garage of dealer brengen maar als je een beetje handig bent en goed gereedschap hebt, is het lang niet altijd nodig om professionele hulp te zoeken.

Tegenwoordig is er werkelijk voor alle klussen in en aan je auto immers wel een video-tutorial te vinden. Onderdelenleverancier Autodoc heeft bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal met meer dan tweeduizend instructievideo’s. En op online platforms als Problemcar en fora van autoliefhebbers op sociale media zijn eveneens veel tips and tricks van kenners te vinden. Zo kun je wellicht om de kosten te drukken een kleine beurt zelf doen.

Toch is het ‘zelf sleutelen’ aan je auto wel meer iets van vroegere tijden toen auto’s nog doorgesmeerd moesten worden en zeer regelmatig behoefte hadden aan verse olie. Het liefst sleutelden auto-eigenaren toen gewoon op een zaterdagochtend thuis voor de deur aan hun bolide. Tegenwoordig is dat beeld zo goed als verdwenen en wordt het ook niet mee gewaardeerd door de buren.

Hoe vaak onderhoud auto?

Nu heeft natuurlijk niet iedereen de beschikking heeft over een werkplek en bestaan en speelt alle nieuwe electronica in auto’s ook een rol en zul je je BMW naar de BMW dealer moeten brengen om de auto bijvoorbeeld uit te kunnen lezen. Moderne auto’s zijn simpelweg niet altijd meer met een schroevendraaier en een ringsleutel te repareren. Maar om de kosten te drukken zou je ook naar de garage kunnen gaan om de auto te laten uitlezen en defecten op te speuren. En vervolgens ga je zelf aan de slag met de reparatie. Natuurlijk zijn er wel kosten verbonden aan zo’n ‘uitlezing’.

Voor het onderhoud van je auto geldt vaak wel dat vooruit denken al besparen is. Zo kan de dealer je helpen met een auto onderhoud plan of abonnement waarbij het apart betalen voor elk werkplaats-bezoek verleden tijd is. Je betaalt dan vaak vooraf een vaste totaalprijs voor al het onderhoud. En de looptijd of het aantal kilometers bepaal je zelf.

Op die manier wordt je auto altijd netjes voorzien van het benodigde onderhoud volgens het onderhoudsschema. De voordelen van zo’n onderhoudscontract laten zich raden. Zo krijg je vaak een bij een onderhoudscontract aantrekkelijke kostenbesparing vergeleken met afzonderlijke onderhoudsbeurten. Zo behoudt je auto bovendien langer zijn waarde.