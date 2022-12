Knooppunt bij Apeldoorn weer vrij na ongeval met deel windmolen

Het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag weer volledig vrijgegeven voor verkeer. Een deel van het knooppunt was woensdag de hele dag geblokkeerd, nadat in de nacht een pijler van een windmolen die vervoerd werd was losgeraakt en op de verbindingsweg vanuit Apeldoorn (A50) richting Hengelo (A1) terechtkwam.

Het enorme onderdeel werd rond het middaguur met hulp van twee hijskranen afgevoerd, maar daarna moest de weg nog worden hersteld. Volgens Rijkswaterstaat moest 25 vierkante meter asfalt worden vervangen. Ook moest een deel van de vangrail worden vernieuwd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.