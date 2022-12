Kopers vuurwerklont zetten politie op spoor illegaal spul

De politie heeft op tientallen adressen honderden kilo’s verboden vuurwerk en zelfgeknutselde explosieven in beslag genomen bij kopers van vuurwerklont. De kopers werden opgespoord via een bestellijst van een onlineverkoper.

In het midden van het land werd 850 kilo verboden vuurwerk ingenomen. Ook in onder andere Joure, Hoorn en Rotterdam vonden agenten tientallen kilo’s illegaal vuurwerk. Naast geknutselde explosieven en professioneel vuurwerk trof de politie ook siervuurwerk, cobra’s, nitraten en singleshots aan.

In het Gooi werden op veertien adressen verboden vuurwerk en lont in beslag genomen. In Nederhorst den Berg moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie er aan te pas komen om het vuurwerk af te voeren. Volgens de politie bleken de meeste kopers minderjarig en thuiswonend bij de ouders, die niet op de hoogte waren van het vuurwerk in huis.

Vuurwerklont is alleen toegestaan voor professioneel gebruik en kan gebruikt worden om een bestaande lont te verlengen of om meerdere stuks vuurwerk met elkaar te verbinden. Ook kan kruit uit vuurwerk hiermee worden gecombineerd tot nieuwe explosieven, aldus de politie. “De aankoop van dit soort vuurwerklont blijkt een goede aanwijzing dat er met verboden vuurwerk wordt gerommeld”, volgens Erik Kooijker, vuurwerkexpert bij de politie.

Die bestellijst die de politie in handen kreeg bij een ander onderzoek, is verspreid onder alle politie-eenheden. “Tot de jaarwisseling kunnen nog meer kopers op bezoek van de politie rekenen”, waarschuwt Kooijker.