Letters Top 2000 Café gestolen van Mediapark Hilversum

De letters van de Top 2000 op het Mediapark in Hilversum zijn in de nacht van woensdag op donderdag gestolen. De letters stonden voor de deur van Beeld & Geluid, waar het Top 2000 Café is, maar nu staat daar slechts nog ‘2000’. De letters T, O en P zijn verdwenen.

NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie bevestigt berichtgeving van NH Nieuws daarover en zegt onderzoek te doen.

In het Top 2000 Café draaien dj’s van NPO Radio 2 de nummers uit de jaarlijkse Top 2000. Luisteraar stellen de eindejaarslijst zelf samen door te stemmen op hun favoriete nummers. Fans kunnen tot en met de jaarwisseling op vertoon van een kaartje bij het café naar binnen om daar van de muziek te genieten.