NPO legt Ongehoord Nederland tweede sanctie op in jaar tijd

De NPO legt omroep Ongehoord Nederland (ON!) een tweede sanctie in een jaar tijd op. Het gaat om een boete van 56.065,45 euro. De NPO vindt dat dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel “de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt”. De omroep zou niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en voldoet niet aan “hoge journalistieke kwaliteitseisen”, aldus de Nederlandse publieke omroep.

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit doet de NPO nu nog niet. “Op dit moment ligt de focus erop dat ON! zich aan de regels houdt”, vult een woordvoerder aan.

De tweede sanctie is 1,5 procent van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022. Bij het vaststellen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat ON! een aspirant-omroep is, er eerder al een sanctie is opgelegd en dat ON! – ondanks de budgettaire inhouding – redelijkerwijze in staat moet blijven om uitvoering te geven aan haar missie.

Het handelen van Ongehoord Nederland heeft volgens de NPO een “enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep”. De NPO zegt de omroep meerdere malen te hebben aangesproken op het zich houden aan de regels, maar ON! geeft daar volgens de NPO geen gehoor aan “en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”.

Ongehoord Nederland noemt de sanctie “onterecht en ongepast”. De omroep zegt zich “keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel” te houden.

De Ombudsman kwam eind november met een tweede rapport waarin wordt gesteld dat de omroep de Journalistieke Code van de NPO nog steeds op diverse punten schendt, bijvoorbeeld waar het aankomt op de betrouwbaarheid. In januari komt de NPO met een reactie op dat rapport. ON! mag van de NPO per januari nieuwe uitzendingen maken, mits ON! elke twee maanden aan de NPO rapporteert hoe de omroep de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd.