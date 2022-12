In een woning in Urk heeft de politie woensdag een partij van 472 kilo vuurwerk gevonden. De politie kwam de partij op het spoor nadat er een tip via Meld Misdaad Anoniem werd gedaan, zo meldt de politie op Instagram.

De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen. De bewoner van het huis wordt op een later tijdstip verhoord.