Virologen willen Europees coronabeleid voor reizigers uit China

Een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit China zou een goed idee zijn, zegt viroloog Ab Osterhaus, mits die maatregel voor heel Europa gaat gelden. Ook collega Bert Niesters vindt dat er een Europa-breed beleid moet komen. Reizigers uit China moeten bij aankomst in Italië een coronatest doen, maar het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd nog geen maatregelen te gaan nemen.

Het aantal coronabesmettingen loopt in China flink op, helemaal sinds de overheid daar vrijwel alle maatregelen heeft opgeheven. Het valt volgens Osterhaus te verwachten dat de golf ook deels naar Europa zal komen. Ook kunnen er makkelijker nieuwe varianten van het virus ontstaan als het zo hard rondgaat.

Maar heel grote problemen verwacht Osterhaus niet voor Europa. “We zitten in de staart van de pandemie. We hebben een behoorlijke groepsimmuniteit opgebouwd.” Dat wil zeggen dat veel mensen beschermd zijn tegen het virus, door vaccinatie of doordat ze al besmet zijn geweest. Als er een nieuwe variant opduikt, kunnen we meer coronagevallen verwachten, maar de viroloog wijst erop dat zoiets ook geregeld bij de griep gebeurt. “En daar nemen we dit soort maatregelen ook niet.”

Evengoed zou het nemen van maatregelen tegen reizigers uit China “te overwegen zijn”. Een negatieve test voor mensen die vanuit dat land op het vliegtuig naar Europa willen stappen is dan de meest logische optie, vindt Osterhaus. “Daar hebben we ruim ervaring mee.” Een test bij aankomst is lastiger, “want wat doe je als 10 procent van het vliegtuig positief test?” Ook Niesters spreekt van “een grote uitdaging” als er veel mensen positief blijken te testen op de vluchten naar Italië. Vaccinatie beschermt ons in Europa weliswaar tegen ernstige ziekte, maar minder tegen besmetting met het virus, zo redeneert hij.

Belangrijkste is volgens Osterhaus dat de regels in heel Europa gaan gelden, want wie nu vanuit China naar Italië wil zou in theorie eerst naar een ander Europees land kunnen reizen om vanuit daar zonder test de grens over te steken. Goede afspraken over de voorwaarden zijn belangrijk, zoals hoe oud een negatief testbewijs mag zijn. Maar als we maatregelen willen nemen, moet dat wel nu gebeuren. “Daar moet je niet nog drie weken over gaan zitten vergaderen.”

Gezondheidsautoriteiten van de 27 EU-landen kwamen donderdag bijeen om een gezamenlijke aanpak te bespreken. Het overleg leidde nog niet tot concrete maatregelen.