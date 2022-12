Vluchtelingen worden voorbereid op geknal van vuurwerk

Knallen door vuurwerk kunnen de associatie met oorlog met zich meebrengen. Dat kan zeker bij Oekraïners het geval zijn, die hun land nog maar recent ontvluchtten wegens de inval van de Russen, maar ook bij andere vluchtelingen. “Het speelt eigenlijk elk jaar”, aldus VluchtelingenWerk desgevraagd. Het is volgens een woordvoerder zaak de vluchtelingen bijtijds op de lawaaierige Nederlandse oudejaarstraditie te attenderen, zodat het lawaai niet onverwacht komt. “Het is wel goed als ze het kunnen plaatsen.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vaardigt volgens eigen zeggen geen adviezen en waarschuwingen uit, maar heeft de ervaring dat de locaties zelf actie ondernemen om de schrik van de bewoners te beperken. “Het verschilt per locatie, is die bijvoorbeeld in de stad of op het platteland?”, aldus de zegsman.

De opvang van Oekraïners is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de veiligheidsregio’s. In Drenthe heeft de veiligheidsregio op zijn site een uitleg in het Oekraïens geplaatst over oud en nieuw in Nederland. Zo worden de vluchtelingen gewaarschuwd voor het fejerverk (vuurwerk) en het strilbi karbidom (carbidschieten). “Wees voorbereid op geluidsoverlast”, laat de Veiligheidsregio Drenthe weten. Gemeenten kunnen die informatie via onder meer WhatsApp-groepen delen met de Oekraïense vluchtelingen.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft informatie van RefugeeHelp, een platform van VluchtelingenWerk, gedeeld met de 26 gemeenten in die provincie. Op die site kunnen Oekraïners lezen dat mensen in Nederland soms illegaal vuurwerk afsteken, en dat ze er rekening mee moeten houden dat er op straat veel vuurwerk te horen kan zijn.

De regio’s Groningen, IJsselland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord verwijzen voor maatregelen voor en adviezen aan Oekraïense vluchtelingen naar hun gemeenten.