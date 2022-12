Vuurwerk mag weer in de verkoop na verbod van 2 jaar om corona

Consumenten kunnen vanaf donderdag voor het eerst sinds drie jaar weer vuurwerk kopen. De afgelopen twee jaarwisselingen gold een verbod vanwege de coronapandemie. De verkoop duurt drie dagen. Sinds half november waren de webwinkels al geopend waar vuurwerk besteld kon worden.

Voor het vuurwerk, categorie F2, dat op 29, 30 en 31 december wordt verkocht of afgehaald, geldt een minimumleeftijd van zestien jaar. Huishoudens mogen niet meer dan 25 kilo hebben. Het gaat alleen om siervuurwerk omdat sinds 2020 een verbod geldt op knalvuurwerk. Verkopers zijn verplicht om klanten gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven bij hun bestelling.

Het afsteken van vuurwerk mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. In zeker tien gemeenten geldt met oud en nieuw een verbod. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Nijmegen en Apeldoorn mag geen vuurwerk afgestoken worden.

De vuurwerkbranche verwacht dat er zo’n 85 miljoen euro aan legaal vuurwerk verkocht gaat worden. Dat is ruim 10 procent meer dan de 77 miljoen euro in 2019. Vuurwerkverkopers hadden het aantal bestellingen in de voorverkoop al flink zien stijgen. Volgens Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) ging het om anderhalf tot twee keer zoveel bestellingen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.