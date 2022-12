Ziekenhuizen behandelen nog niet veel vuurwerkslachtoffers

Ziekenhuizen hebben het momenteel nog niet druk met mensen die gewond raken door vuurwerk. Af en toe behandelen ze iemand. Dat zeggen ze in een rondgang van het ANP langs enkele tientallen ziekenhuizen.

Bij de afgelopen twee jaarwisselingen gold er een landelijk vuurwerkverbod. Ziekenhuizen hadden het toen heel druk met de zorg voor coronapatiënten, het verbod op vuurwerk moest overbelasting voorkomen. Dit jaar mag er voor het eerst sinds 2019-2020 weer vuurwerk gekocht en afgestoken worden. Officieel mogen mensen het vuurwerk pas vanaf woensdag kopen, en mogen ze het alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur afsteken, maar de praktijk is weerbarstiger.

Het Brandwondencentrum in Beverwijk heeft in de afgelopen dagen elf mensen behandeld, allen kinderen, die gewond waren geraakt door vuurwerk. “In aantallen is er tot nu toe geen verschil te zien met afgelopen jaren.”

Het OLVG in Amsterdam heeft in de afgelopen dagen drie vuurwerkslachtoffers behandeld. Volgens het ziekenhuis leiden oudejaarsfeesten en het drankgebruik daar tot meer gewonden dan vuurwerk, en dus ook tot meer bezoeken aan de spoedeisende hulp. Bij de vorige jaarwisselingen had de horeca vanwege coronagolven te maken met beperkingen. Dat scheelde volgens het OLVG meer dan het vuurwerkverbod toen. “De vuurwerkletsels geven alleen wel vaak grotere en blijvende schades.”

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft in de afgelopen dagen geen patiënten met vuurwerkletsel gezien, “vorige maand was er wel een patiënt met vuurwerkletsel.” Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda laat weten: “Het is bij ons wat betreft vuurwerkletsel erg rustig, we zien nog geen verschil met afgelopen jaren.” Het Alrijne (Leiden) meldt: “Het aantal vuurwerkslachtoffers dat wij op de spoedeisende hulp zien, is niet erg groot. Wij zien geen verschil met voorgaande jaren.” Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft “eigenlijk nog nauwelijks mensen met vuurwerkgerelateerd letsel gehad, geen ernstige gevallen in ieder geval, dit is een beetje vergelijkbaar met andere jaren”

De ziekenhuizen Gelderse Vallei (Ede), Dijklander (Hoorn en Purmerend), Diakonessenhuis (Utrecht), Sint Jans Gasthuis (Weert), St. Anna (Geldrop), Elisabeth-TweeSteden (Tilburg), VieCuri (Venlo), Reinier de Graaf (Delft), ZorgSaam (Terneuzen), Tjongerschans (Heerenveen), Catharina (Eindhoven), Isala (Zwolle en Meppel), Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal), Slingeland (Doetinchem) en het Beatrix ziekenhuis (Gorinchem) hebben nog geen vuurwerkslachtoffers hoeven behandelen.

Andere ziekenhuizen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Amphia (Breda), Bernhoven (Uden), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Martini (Groningen), Gelre (Apeldoorn en Zutphen), Albert Schweitzer (Dordrecht), komen na de jaarwisseling met een overzicht.