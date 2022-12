Diefstal Top 2000-letters om kloof tussen stad en platteland

Oudejaarsvereniging De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop heeft de lichtgevende Top 2000-letters gestolen van het Mediapark in Hilversum. De vereniging deed dat om aandacht te vragen voor de kloof tussen stad en platteland, laat voorzitter Jan-Bart Hof vrijdag weten. “Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen de grote steden”, zegt hij.

Het is in Friesland traditie om rond de jaarwisseling een opvallend object te ontvreemden en daarmee de aandacht te vragen voor een actueel maatschappelijk onderwerp, aldus De Geitefok. Gewoonlijk wordt een gestolen voorwerp in het nieuwe jaar teruggegeven. Maar in overleg met de politie en NPO plaatst de vereniging ditmaal de letters zaterdagochtend, dus op oudejaarsdag, terug voor de deur van het Top 2000 Café op het Mediapark.