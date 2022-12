Nieuwjaarsduik nieuwe stijl begint in Winterswijk

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen begint vrijdag, maar wel in een nieuwe stijl. Normaal gesproken proberen talloze mensen hun zonden van zich af te duiken op 1 januari voor een frisse start van het nieuwe jaar, maar dit keer is ervoor gekozen dit proces al eerder en lopend in te zetten.

De ‘duik’ is dit jaar verspreid over 226 kilometer, van Winterswijk naar het Noordzeestrand, door polders en dorpen en langs locaties zoals de Utrechtse Domtoren. Tientallen estafettelopers lopen dan die afstand in etappes.

Joris Bengevoord, de burgemeester Winterswijk, geeft vrijdagochtend het startschot en geeft de nieuwjaarsduikfakkel aan de lopers. Als de lopers zaterdag aan de rand van Den Haag aankomen, neemt burgemeester van de stad Jan van Zanen de fakkel aan bij het Bingoal Stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Dan gaan de lopers in de ochtend van 1 januari door naar Scheveningen, waar hun de zee en de duik wachten. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (sport) loopt de laatste etappe mee, van Den Haag naar Scheveningen.

De afgelopen twee jaar kon de traditionele nieuwjaarsduik – waar jaarlijks tienduizenden mensen aan meedoen – niet doorgaan wegens de coronacrisis. De nieuwjaarsduik wordt op meer dan 125 plaatsen in Nederland georganiseerd. De grootste duik is traditioneel in Scheveningen.