Noodbrug over A12 Zoetermeer op plek, weg zaterdag weer open

Het 800 ton wegende brugdeel van de Nelson Mandelabrug boven de snelweg A12 bij Zoetermeer is succesvol vervangen door een noodbrug, meldt de gemeente Zoetermeer. Verwacht wordt dat de snelweg A12 uiterlijk oudejaarsdag om 08.00 uur weer opengaat voor verkeer in beide richtingen. De weg was sinds afgelopen dinsdagavond afgesloten in beide richtingen.

De Zoetermeerse wethouder Marijke van der Meer spreekt van een belangrijke stap om de brug veilig te maken. “Maar we zijn er nog niet. De komende weken moet er nog hard gewerkt worden voor de brug weer open kan.” Als alles veilig is kunnen fietsers, voetgangers en andere gebruikers van de brug en de stations op 15 januari weer van de brug gebruikmaken.

Het brugdeel boven de snelweg, dat ongeveer 800 ton weegt, werd donderdag opgetild en naar de zijkant van de weg vervoerd door twee speciale voertuigen met samen 160 wielen eronder. Om zoveel gewicht te kunnen dragen moest de A12 worden verstevigd.

Begin december sloot Zoetermeer de burg abrupt vanwege mogelijk instortingsgevaar, zo bleek na twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De Nelson Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om onder meer op treinstation Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.