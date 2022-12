Ontwikkelen essentieel voor kwaliteit

Om binnen je werk alle vernieuwingen en actuele gebeurtenissen te kunnen blijven verwerken is het nodig om altijd door te blijven ontwikkelen. Dit kan door cursussen, interne en externe opleidingen et cetera. Personeelsnet.nl meldde vorig jaar echter dat slecht iets meer dan de helft van de werkgevers het personeel stimuleert om door te ontwikkelen.

Eén op de vijf werkgevers biedt hun personeel zelfs helemaal niets aan om door te ontwikkelen. Vrijwel de helft van alle werknemers moeten daardoor in eigen tijd bijscholen. Dat terwijl bijleren ontzettend belangrijk is om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Uit onderzoek blijkt daarnaast ook nog eens dat werkgevers de stimulans vooral richten op ‘hoogopgeleid’ personeel (66%) en veel minder op ‘laagopgeleid’ personeel (34%).

Werkgever mist inzichten

Werkgevers geven echter ook aan vaak niet goed te weten waar de leerbehoefte van hun werknemers zitten. Waar sommige werknemers uit zichzelf actief opzoek gaan naar punten waarop zij kunnen door ontwikkelen, weet hun collega niet goed waar te beginnen. Daarnaast blijft men veel liever bij het oude vertrouwen, hetgeen waarvan zij weten dat ze het kunnen. De ontwikkelende markt/sector vraagt echter steeds om andere manieren van werken, andere inzichten en andere invalshoeken. Denk aan de automonteurs. Zij die altijd met diesel- en benzineauto’s hebben gewerkt zullen toch moeten worden omgeschoold naar het werken met elektrische auto’s.

Platform

Om de doorontwikkeling van iedere werknemer en collega te stimuleren ken men zich meer en meer op het internet keren tot een online leerplatform. Zulke platformen brengen in kaart op welke punten de werknemers en collega’s kunnen groeien en geeft hun tips over hoe men dit goed kan doen. Ook voor de collega’s die niet de intrinsieke motivatie hebben om door te ontwikkelen, blijft leren op die manier leuk.

Het platform geeft de werkgever het inzicht die hij/zij verlangt. Waar zitten de leerbehoeften? Welke certificaten moeten worden bijgehouden? Op zulke vragen geeft het programma direct een antwoord. Via het dashboard en rapportages kan de werkgever zien hoe het personeel doorgroeit. Om die groei te stimuleren kan op het platform dan een groeidoel worden ingesteld. Zeker in combinatie met leerroutes en leerpaden zowel voor individuele collega’s als voor een gehele afdeling of het gehele bedrijf.

De lerende organisatie

Iedereen kan bijdragen op het platform. Je kunt dus leren van elkaar. Als je collega een uiterst leerzame module heeft ontdekt, waarom dan alleen voor zichzelf houden? Ook fysieke sessies kan men makkelijk organiseren op een platform. Vaak biedt het platform dan ook handige groepsvormingen met aanpasbare groepsgrote en een aanwezigheidsfunctie. Tenslotte biedt een platform vaak ook zelf cursussen en trainingen.

Dat alles komt bij elkaar op een online leerplatform, waardoor collega’s en werknemers kunnen ontwikkelen én werkgevers, teamleiders et cetera inzicht houden in de ontwikkeling van het personeel. Op die manier kan dan worden gezorgd voor blijvende levering van kwaliteit.