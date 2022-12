Politiek blijft verdeeld over mogelijk vuurwerkverbod

De Tweede Kamer blijft verdeeld over de kwestie of er al dan niet een algemeen vuurwerkverbod moet komen in Nederland. Met name op links klinkt de roep tot een volledig vuurwerkverbod, maar andere partijen willen eerst de komende jaarwisseling afwachten. Dit is de eerste jaarwisseling dat er een verbod op zwaarder vuurwerk geldt. De voorgaande twee jaarwisselingen gold een volledig vuurwerkverbod en een beperkte groepsgrootte, om de zorg tijdens de coronacrisis te ontlasten.

Eerder dit jaar werd al gestemd over een voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om over te gaan tot een totaalverbod. Zij wijzen erop dat jaarlijks honderden mensen letsel oplopen door vuurwerk. Ook veroorzaakt vuurwerk milieuschade en ervaren dieren er overlast door.

De PvdA steunt een verbod. Zo is het verbod op illegaal vuurwerk beter te handhaven met een algemeen verbod dan met regionale regels, denkt PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Ook coalitiepartij ChristenUnie is voor, mits er een uitzondering komt voor buurt- of dorpsverenigingen. De SGP sloot zich eerder aan bij dit plan.

De VVD wil licht vuurwerk behouden, maar harder optreden tegen excessen. “We moeten af van de valse tegenstelling dat we een algeheel vuurwerkverbod nodig hebben om de uitwassen met vuurwerk tegen te gaan”, vindt de partij. “Hoe meer je verbiedt, hoe meer je moet handhaven.”

D66 laat desgevraagd weten eerst te willen afwachten hoe de komende jaarwisseling verloopt. “We zijn benieuwd hoe een jaarwisseling met een gedeeltelijk vuurwerkverbod (vuurpijlen en hard knalvuurwerk) verloopt, in combinatie met lokaal afgekondigde verboden op het afsteken van vuurwerk”, aldus Kamerlid Hanneke van der Werf. Eerder kon dit niet, omdat vanwege corona maatregelen golden. Wanneer de partij wel voor een verbod is, wilde een woordvoerder niet zeggen. “Eerst deze jaarwisseling afwachten, dan zien we verder.”

Het CDA vindt dat het aan gemeenten zelf is om tot een verbod te komen. “Lokaal maatwerk is het uitgangspunt”, aldus een woordvoerder. De partij wil geen landelijk verbod, maar wil vooral dat er streng wordt gehandhaafd op illegaal vuurwerk. “Hiermee bieden we de ruimte aan de vele liefhebbers om het nieuwe jaar volgens traditie op een veilige en beheersbare manier met siervuurwerk in te luiden en tegelijkertijd voorkomen we overlast en letsel zo goed mogelijk.”

De politie verwacht dat deze jaarwisseling “heftig” gaat worden. “Ik hou mijn hart vast voor de duizenden agenten die de straat op gaan”, aldus Peije de Meij, co√∂rdinator jaarwisseling bij de politie. Ondanks de beperkingen vorig jaar werden bijna 300 mensen aangehouden, vonden er bijna 100 incidenten tegen de politie plaats, gingen er meer dan 200 auto’s in vlammen op en brak er brand uit in bijna 100 huizen.