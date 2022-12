Rover krijgt bijna 1300 klachten over volle treinen in december

Rover heeft in december bijna 1300 klachten gekregen over volle treinen. Zo’n 850 daarvan kwamen na 11 december, toen ging de nieuwe en eerder al versoberde dienstregeling in. De reizigersvereniging zegt vrijdag zich zorgen te maken over januari, wanneer er meer forenzen zullen reizen met de trein.

Volgens een woordvoerder werd er in de laatste twee weken van december opvallend veel geklaagd over treinen die minder vaak rijden op de hogesnelheidslijn (HSL) waardoor reizigers tussen Amsterdam en Breda voortaan moeten overstappen. Daarnaast is volgens Rover de kans groot dat reizigers hun overstap missen vanwege een snelheidsbeperking die geldt op de HSL. Door werkzaamheden op het traject mogen treinen niet harder dan 80 kilometer per uur rijden, waardoor er veel vertraging is. Ook worden de treinen op die lijn niet verlengd waardoor veel mensen logischerwijs klagen over volle treinen, zegt de woordvoerder.

Rover vreest dat de grote klap nog in januari moet komen. De vereniging denkt dat het aantal klachten over volle treinen nog verder toeneemt. Ook verwacht Rover dat veel reizigers zullen klagen over de duurdere treinkaartjes.