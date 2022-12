Ruim 600 kilo vuurwerk gevonden in woning in Roosendaal

De politie heeft donderdagmiddag 646 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal. De politie was anoniem getipt over het vuurwerk in de woning aan het Dijkcentrum. Omdat er ook met het vuurwerk geknutseld was, was er ontploffingsgevaar. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om het vuurwerk onschadelijk te maken.

De bewoners van de woning zullen op een later moment worden gehoord, aldus de politie. De gemeente Roosendaal heeft hen wel al een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Als zij nog een keer betrapt worden op het hebben van illegaal vuurwerk, moeten zij dat bedrag betalen.

Dezelfde dag vond de politie ook ongeveer 50 kilo illegaal vuurwerk in het Brabantse dorp Zevenbergschen Hoek, tijdens de controle van een auto met een Belgisch kenteken op de A16. Het ging onder meer om cobra’s en lawinepijlen. De drie inzittenden van de auto, Belgische mannen van 50, 31 en 25 jaar, zijn aangehouden. Het vuurwerk zal worden vernietigd.

In het Brabantse Geldrop vond de politie donderdag ook nog 142 kilo illegaal vuurwerk in een woning. De 37-jarige bewoner van de woning aan de Wingerd is aangehouden. Er werden onder meer cobra’s, nitraten en duizendklappers gevonden.