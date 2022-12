Tbs-patiënten Oostvaarderskliniek konden interne stukken inzien

Twee patiënten van de Oostvaarderskliniek in Almere hebben begin deze maand stukken ingezien van het interne rapportagesysteem van de tbs-kliniek. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een bericht van Omroep Flevoland. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld om te kijken hoe de patiënten hun dossier konden inzien.

De omroep heeft brieven ingezien, waaruit blijkt dat twee patiënten strafmaatregelen zijn opgelegd omdat ze konden citeren uit hun dagrapportage, waar alleen behandelaars toegang toe hebben. Toen een van de patiënten werd gevraagd hoe die aan de informatie kwam, zou die persoon hebben gezegd dat die “daar zo zijn wegen voor had”, aldus de omroep. Tot de twee vertellen hoe ze aan de brieven komen, mogen de patiënten zich alleen onder begeleiding door de kliniek verplaatsen, aldus de brieven.

De beide patiënten zullen op korte termijn worden overgeplaatst naar een andere kliniek, laat de woordvoerder van de DJI weten. Dat is ook vanwege andere incidenten waar de twee van worden verdacht. Om wat voor incidenten het gaat kon de woordvoerder niet zeggen.

Het afgelopen jaar zijn bij de Oostvaarderskliniek werknemers geschorst vanwege integriteitsschendingen of zelfs ontslagen vanwege seksuele handelingen met patiënten. “Dat incidenten blijven gebeuren is heel vervelend, we hopen daar meer grip op te krijgen met het onderzoek. Het belangrijkste vraagstuk is hoe de patiënten in hun dossier zijn gekomen”, aldus de woordvoerder. Hoelang het onderzoek zal duren is onduidelijk.

De kliniek werd eind september door minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) onder curatele gesteld van de DJI vanwege “zeer ernstige” integriteitsschendingen. Vanwege de incidenten stapte ook de directeur van de kliniek eind september op.