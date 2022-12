Vier op tien supers open op nieuwjaarsdag, maar aantal stokt

Het aantal supermarkten dat open is op nieuwjaarsdag is voor het eerst in jaren niet toegenomen. Volgens gegevens van Openingstijden.nl is 40 procent van de supers open op 1 januari. Vorig jaar was dit nog 46 procent. Tussen 2015 en 2022 nam het aantal filialen dat hun deuren opende steevast toe.

Volgens Openingstijden.nl hangt het lagere aandeel mogelijk samen met het feit dat nieuwjaarsdag in 2023 op een zondag valt. Op die dag zijn er doorgaans minder supermarkten open.

In 242 van de huidige 344 gemeenten is minstens één supermarkt open. Vooral in Noord- en Zuid-Holland, en Noord-Brabant kunnen nieuwjaarsshoppers bij veel supers terecht. Van de grootste gemeenten is onder meer in Amsterdam (81 procent), Almere (79 procent), Utrecht (77 procent) en Den Haag (72 procent) een flinke meerderheid van de supers open op 1 januari.

In de Biblebelt, een strook die ruwweg van Zeeland tot Overijssel loopt en waar veel gereformeerde Nederlanders wonen, zijn veel winkels op 1 januari juist gesloten. Ook in delen van de Achterhoek en Zuid-Limburg houden alle supermarkten hun deuren dicht.

Twee derde van de vestigingen van Albert Heijn is op 1 januari open, bij Jumbo gaat het om 45 procent. De filialen van Duitse ketens als Aldi & Lidl zijn net als andere jaren overwegend gesloten.