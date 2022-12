Woudenberg plaatst camera’s na signalen over oudejaarsonrust

Bij de gemeente Woudenberg en de politie zijn de afgelopen dagen signalen binnengekomen over mogelijke ordeverstoringen tijdens de jaarwisseling. Daarom heeft burgemeester Magda Jansen van de Utrechtse gemeente besloten camera’s te plaatsen op het Poortplein.

Door dat cameratoezicht kan de politie eerder ingrijpen bij eventuele overlast en incidenten. Bovendien zijn daders sneller op te sporen.

Vorige oudejaarsnacht was het erg onrustig in Woudenberg. Zo werd een politieauto vernield en een andere dienstauto in brand gestoken. Een behulpzame omstander probeerde het vuur te blussen maar de man werd door een groep mishandeld.

De jaarwisseling van 2020 op 2021 verliep ook niet vlekkeloos in Woudenberg. Er werd vuurwerk naar woningen en winkels gegooid. De mobiele eenheid was aanwezig, maar kwam toen niet in actie.

Een woordvoerster van de gemeente kon niet zeggen wat de inhoud is van de binnengekomen geluiden over een mogelijke ordeverstoring.