18-jarige man overleden door steekincident in Bladel

In het Noord-Brabantse Bladel is een 18-jarige man om het leven gekomen door een steekincident. Hij overleed ondanks reanimatiepogingen van hulpverleners. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

Aanvankelijk meldde de politie dat het steekincident in een woning aan de Van Dissellaan in Bladel had plaatsgevonden. Na onderzoek bleek dat niet het geval: de steekpartij was buiten. “De woning waarbij het slachtoffer is aangetroffen staat dan ook los van het steekincident en het slachtoffer”, aldus de politie op Twitter.