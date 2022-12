A12 bij Zoetermeer eerder open na werk aan brug

De A12 bij Zoetermeer is sinds 23.45 uur weer open voor verkeer in beide richtingen, meldt Rijkswaterstaat. De weg was de afgelopen dagen dicht vanwege het ontmantelen van een deel van de Nelson Mandelabrug die over de snelweg loopt.

Rijkswaterstaat liet vrijdagavond weten dat de operatie spoediger was verlopen dan gepland. De oorspronkelijke verwachting was dat de weg tot en met zaterdagochtend 08.00 uur zou zijn afgesloten.

Begin december sloot Zoetermeer per direct de brug vanwege mogelijk instortingsgevaar, dat bleek na twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om onder meer op treinstation Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door. Er komt een tijdelijk brugdeel.