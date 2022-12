Op de Dam in Amsterdam zijn op oudejaarsavond veel mensen op de been en heeft de politie enkele aanhoudingen verricht. Volgens een woordvoerster wordt er veel vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, afgestoken.

De politie is op de Dam aanwezig en agenten hebben vuurwerk inbeslaggenomen, aldus de woordvoerster. In Amsterdam geldt met oud en nieuw een afsteekverbod, maar dit wordt op veel plekken genegeerd. Op meerdere locaties in de hoofdstad steken mensen ook zwaar, illegaal vuurwerk af.