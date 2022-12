Brand in bijzondere Rietendakschool Utrecht

In Utrecht is op oudejaarsavond brand ontstaan in de Rietendakschool in de wijk Ondiep. De brandweer vermoedt dat vuurwerk de oorzaak is van de vlammen in het rietgedekte gebouw uit 1923.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht ging het om een uitslaande brand en zijn “zichtbare vlammen” inmiddels geblust, zegt de dienst op Twitter. De brand is nog niet onder controle. “De rietkapspecialisten zullen de verder bestrijding oppakken en trachten de brand te lokaliseren en te blussen”, aldus de veiligheidsregio.

“Wij hopen dat wij het gebouw kunnen redden”, zegt de woordvoerder. Want het zou volgens hem eeuwig zonde zijn dat zo’n mooi pand, ontworpen in de Amsterdamse Schoolstijl, verloren gaat.

Al vier keer vaker was er brand in de school. Dat was op andere momenten dan de jaarwisseling.