Code geel in Noord-Holland en Friesland tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling geldt er in de provincies Noord-Holland en Friesland code geel. Het KNMI meldt dat er zaterdagavond en in de loop van de nacht kans is op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur.

De windstoten komen uit het zuidwesten, aldus het KNMI. In de loop van de nieuwjaarsnacht moet de wind geleidelijk afnemen. Volgens Rijkswaterstaat kan het verkeer hinder ondervinden van de harde wind. “Ga je vanavond op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan”, zo meldt Rijkswaterstaat op Twitter.