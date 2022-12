Geen vuurwerk op Museumplein in Amsterdam, wel licht en muziek

Op het Amsterdamse Museumplein wordt geen eco-vuurwerk afgestoken vanwege de harde wind. De organisatie achter de show meldt dat er nog wel ‘elektrisch vuurwerk’ is, oftewel een show met licht en muziek.

“Helaas kan het eco-vuurwerk, dat 25 procent van de show omvat, vanwege de harde wind niet worden afgestoken, maar dat is geen showstopper. Het ziet ernaar uit dat het 15 graden en droog wordt”, zo meldt de organisatie in een persbericht. Ecologisch vuurwerk is vuurwerk zonder zware metalen en giftige stoffen, waardoor het milieu minder belast wordt.

Om 23.50 uur begint de show en wordt er afgeteld naar 2023 met een enorme klok. Om 00.00 begint de lichtshow met meer dan 1400 lampen, geprogrammeerd op muziek. De show is live te volgen op AT5 en AT5.nl.

In Amsterdam zou nog een andere show zijn bij de A’Dam Toren, met vuurwerk en drones. Deze is geannuleerd en verplaatst naar 2 januari vanwege het stormachtige weer, zo liet de gemeente eerder weten.

Eerder meldde de gemeente, dat een algeheel vuurwerkverbod kent, dat er meer nodig is dan alleen handhaving om Amsterdammers te bewegen om geen vuurwerk meer af te steken. Daarom werden er dit jaar professionele vuurwerkshows gepland. De shows zouden een nieuwe traditie moeten inluiden voor de jaarwisseling waarbij er minder schade, geweld en overlast is.