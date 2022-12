Kunstenaar Willem de Ridder, mede-oprichter Paradiso, overleden

Kunstenaar en radiomaker Willem de Ridder, een van de oprichters van de Amsterdamse clubs Paradiso en de Melkweg, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is “na een kortstondig ziekbed vredig heengegaan”, staat in een bericht op De Ridders website.

De Ridder zette zich onder meer in voor ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur. Ook maakte hij meerdere tijdschriften, zoals Hitweek.

De Ridder had ruim twintig jaar een eigen show op de Amsterdamse radiozender Radio 100. Ook had hij zijn eigen onlinezender: Ridder Radio.