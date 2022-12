Man (25) alsnog overleden na schietpartij in Rotterdam

Een 25-jarige man die afgelopen dinsdag in Rotterdam bij een schietpartij zwaargewond was geraakt, is vrijdagavond aan zijn verwondingen overleden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Het schietincident vond plaats aan de Huniadijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Volgens getuigen was er geschreeuw te horen. Ook zagen ze volgens de politie een auto snel wegrijden. Het slachtoffer werd na de schietpartij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een 24-jarige Rotterdammer is kort na de schietpartij opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. De man blijft nog twee weken langer vastzitten, meldde de politie afgelopen vrijdag al.

Het is nog niet bekend wat de aanleiding van de schietpartij was.