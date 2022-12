Minister Yeşilgöz: aanvallers hulpverleners flink aangepakt

Mensen die tijdens de jaarwisseling hulpverleners aanvallen zullen “flink aangepakt” worden, zegt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Ze waarschuwt dat oud en nieuw ook als een evenement wordt gezien en dat aanvallen op medewerkers van politie, brandweer en ambulances zwaarder gestraft kunnen worden.

De bewindsvrouw bracht zaterdag een werkbezoek aan de brandweer en politie in Almere. Hulpverleners werden de afgelopen jaren geregeld het doelwit tijdens de jaarwisseling. Ook dit jaar zullen er volgens de minister weer excessen zijn.

“Er is geen enkel excuus voor. Op het moment dat jij een hulpverlener die daar staat voor jouw veiligheid, voor jouw vrijheid, voor jouw gezondheid, belaagt dan moet je ook echt flink aangepakt worden”, zei Yeşilgöz tegen Omroep Flevoland. “Belaag hulpverleners niet. En anders kan je de rest van je leven consequenties ondervinden omdat je ook echt zwaar gestraft kunt worden.”

Het is voor het eerst in twee jaar dat er weer vuurwerk mag worden afgestoken. Dat was de afgelopen twee jaarwisselingen verboden vanwege corona. Dat leidde tot minder aanhoudingen en incidenten in vergelijking met voorgaande jaren. Het verbod moest de toch al zwaar belaste medische zorg ontlasten.

Er is wel een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook mag in twaalf gemeenten helemaal geen vuurwerk worden afgestoken door de inwoners.