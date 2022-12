Nationale Vuurwerk in Rotterdam afgelast vanwege slecht weer

Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat niet door vanwege het stormachtige weer. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Lange tijd was het onduidelijk of de vuurwerkshow in het centrum wel of niet door kon gaan, maar vanwege het weer is het te gevaarlijk, aldus de woordvoerder.

Ook Het Nationale Kindervuurwerk op de Holland Amerikakade in Rotterdam, dat om 18.00 uur zou zijn, is afgelast. De vuurwerkshows op twee andere locaties in de gemeente, Hoek van Holland en Nesselande, zijn eveneens afgelast. In Hoek van Holland zou er een show zijn op het strand nabij Zeeplein en in Nesselande op de Zevenhuizerplas.