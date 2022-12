Niet eerder zo warm op oudjaarsdag

Het was niet eerder in het land ergens zo warm op oudjaarsdag als dit jaar in het Limburgse Ell. Volgens Weeronline werd het om 03.10 uur 15,4 graden. Daarmee is het één jaar oude record van 15,1 graden, dat ook gemeten werd in Ell, gebroken. Wel is het bewolkt, winderig en regenachtig.

Inmiddels is de maximumtemperatuur op meer plaatsen in het zuidoosten al over de 15,1 graden heen, meldt Weeronline rond 07.00 uur. Het warmst tot dusver werd het in Ell met 16,4 graden. Volgens Weeronline loopt de temperatuur zaterdag in het zuidoosten van het land nog verder op, richting de 17 graden.

Hoewel de temperatuur bijna lenteachtig aanvoelt, is het weerbeeld dat allerminst. Het is bewolkt, winderig en regenachtig, aldus het weerbureau. Nieuwjaarsdag verloopt vermoedelijk opnieuw uitzonderlijk zacht, waardoor waarschijnlijk ook de warmste 1 januari ooit wordt gemeten. Maandag is het ook nog zacht en stijgt het kwik tot rond 10 graden, daarna zakt de temperatuur naar normalere waarden van een graad of 8.

Het 31-decemberrecord voor De Bilt staat op 14,4 graden (2021). De kans dat dit record sneuvelt is groot, volgens Weeronline.